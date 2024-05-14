الانتخابات الهندية تدخل جولتها الرابعة

يصل الناس للإدلاء بأصواتهم خلال المرحلة الرابعة من الانتخابات العامة الهندية على مشارف سريناغار، الجزء الذي تسيطر عليه الهند من كشمير، وذلك ضمن الجولة الرابعة من الانتخابات الوطنية متعددة المراحل وتقام في تسع ولايات وإقليم اتحادي واحد، وتعد محورية بالنسبة لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، حيث تضم بعضاً من معاقله في ولايات مثل أوتار براديش وماديا براديش.

والمقاعد الحاسمة في ولايتي ماهاراشترا وبيهار متاحة أيضاً للتنافس في هذه المرحلة.