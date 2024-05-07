أحزاب يابانية تسعى إلى حل مجلس النواب

حثت أحزاب المعارضة اليابانية بشكل متزايد، رئيس الوزراء فوميو كيشيدا على حل مجلس النواب على نحو مبكر من أجل إجراء انتخابات عامة في أعقاب خسارة حزبه الليبرالي الديمقراطي الحاكم في جميع الانتخابات الفرعية الثلاثة للمجلس التي أُجريت في أواخر أبريل.

ومازال من غير الواضح ما إذا كانت أحزاب المعارضة ستكون قادرة على تشكيل فريق واحد في الانتخابات العامة المقبلة لاختيار أعضاء الغرفة الأكثر أهمية في البرلمان الياباني.

ومن المتوقع أن يتنافس الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني، وحزب نيبون إيشين نو كاي في أكثر من 100 دائرة انتخابية ذات مقعد واحد.