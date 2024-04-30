ثروات الشباب الأميركيين ترتفع منذ تفشي الوباء

ارتفعت ثروة أسر من تقل أعمارهم عن 40 عاماً في الولايات المتحدة بنسبة 49% عن مستواها قبل الوباء، وفقاً لتحليل جديد صادر عن مركز التقدم الأميركي اليساري. ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأميركي عن المركز قوله، إن الأسر الشابة لم تحقق نمواً بهذا المعدل في الثروة منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تتبع هذه البيانات لأول مرة في عام 1989.

ووفقاً لمركز التقدم الأميركي، فإن الجيل المولود بين عامي 1981 و1996 شهد تضاعف ثروته خلال هذه الفترة. ونقل موقع أكسيوس عن المركز قوله إن الثروة تشمل قيمة أصول الأسرة، ومنها الأسهم، والحسابات المصرفية، والعقارات، مطروحاً منها التزاماتها، مثل الرهون العقارية، وديون القروض الطلابية.