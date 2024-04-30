منتدى كويتي يبحث دور المرأة في مكافحة الفساد

سلط منتدى «نساء ضد الفساد»، الذي انطلق بالتعاون بين الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، الضوء على دور المرأة في مكافحة الفساد والوقاية منه. وبدأ المنتدى الذي احتضنته مكتبة الكويت الوطنية، ويشارك فيه فرع للأمم المتحدة لدى الكويت، وعدد من جمعيات النفع العام الكويتية، وأعضاء هيئات التدريس من مؤسسات تعليمية مختلفة، والأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في «نزاهة» أبرار الحماد، التي أكدت أهمية الوقاية من الفساد مقارنة بمكافحة الفساد الذي يأتي بعد وقوع الجريمة.

وقالت الحماد إن هذا المنتدى يأتي ضمن ذلك الهدف بزيادة الوعي تجاه قضايا الفساد وسبل مكافحته، وتعزيز مبادئ النزاهة في المجتمع، وتسليط الضوء بشكل خاص على دور المرأة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من مواقعها المختلفة، وتوضيح كل ما شأنه أن يحميها من آفة الفساد وأضراره، وما قد تتعرض له من مصاعب، وكيف تتغلب عليها.

وأشارت إلى دراسات عالمية عدة خلصت إلى أنه «كلما زاد وجود المرأة في دائرة اتخاذ القرار والمراكز القيادية قل الفساد».