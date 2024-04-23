روبوت يحبط المستشار الألماني في معرض هانوفر

أصيب المستشار الألماني أولاف شولتس، بالإحباط خلال تفاعله مع الذكاء الاصطناعي في معرض هانوفر الصناعي، ففي وحدة العرض الخاصة بشركة «سيمنس» الألمانية للصناعات الهندسية، كان من المفترض أن يقوم شولتس، أمس، بتسريع ذراع روبوت عبر التوجيه الصوتي. وقال شولتس للروبوت: «هل يمكننا أن نجعل الوتيرة أسرع؟ بسرعة أكبر.. أكبر من ذلك؟»، إلا أن الروبوت لم يستجب في البداية، لكنه نفذ الأمر بعد تكرارات عدة.

واستقبل عضو مجلس إدارة «سيمنس»، سيدريك نايكه، الأمر بروح الدعابة، وقال: «الأمر كما هي الحال في السياسة، يستغرق وقتاً أطول بعض الشيء حتى يعمل، ولكن عندما يعمل، فإنه يعمل بشكل صحيح».