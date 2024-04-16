الحكومة الأميركية تدعم «سامسونغ» بـ 4.6 مليارات دولار لتوسيع مصنع لأشباه الموصلات في تكساس

أعلنت الحكومة الأميركية، أمس، أنها بصدد منح شركة سامسونغ الكورية الجنوبية العملاقة للتكنولوجيا 4.6 مليارات دولار من أجل توسيع مصنع لأشباه الموصلات في ولاية تكساس. وهذا الدعم جزء من جهود أوسع نطاقاً تقوم بها واشنطن لإعادة إنتاج أشباه الموصلات المتطورة في أميركا، وسط مخاوف من أن أكبر اقتصاد في العالم متخلف عن سباق لتطوير الرقائق.