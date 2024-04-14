ائتلاف المعارضة في جنوب إفريقيا مهدد بالانهيار

يواجه ائتلاف من 11 حزباً معارضاً في جنوب إفريقيا - يرمي إلى الإطاحة بحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل - خطر الانهيار، بعدما أشار اثنان من أكبر أعضائه إلى أنهما قد يشاركان في الحكم مع الحزب الحاكم، في حال لم يكن هناك فائز صريح.

وقال حزب «أكشن إس أيه»، العضو في ائتلاف الميثاق المتعدد الأحزاب، إنه سيتم توجيه إنذار نهائي للحلف الديمقراطي وحزب الحرية إنكاثا، بسحب تصريحاتهما التي مفادها أنهما سيدرسان الارتباط مع حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، في حال لم يتمكن الائتلاف من تشكيل حكومة.