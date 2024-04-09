الاحتفال بمهرجان اللحوم في إندونيسيا قبل حلول عيد الفطر

بائعون يعرضون اللحوم في سوق بمنطقة باندا آتشيه في إندونيسيا، خلال مهرجان اللحوم «ميوغانغ»، الذي يقام قبل عيد الفطر، ويُعد «ميوغانغ» حدثاً تقليدياً محلياً يحتفل به شعب آتشيه للترحيب بالعيد، وتقليداً يرتبط بالطبخ والاستمتاع بالأطباق مع العائلة في إقليم آتشيه خلال الشهر الكريم، ويُعتقد أنه ازدهر خلال عهد سلطنة آتشيه (1496–1903)، ليستمر بعد اندثارها وضم المنطقة إلى إندونيسيا.

ويُروى عن السلطان إسكندر مودا أنه أمر بذبح المواشي وتوزيع لحومها على الفقراء في إحدى سنوات حكمه الذي امتد من عام 1607 إلى عام 1636، فاستمرت العادة حتى وفاته، وانتقلت إلى السلاطين الذين حكموا بعده أيضاً، لتتخذ طابعاً شعبياً بعد انهيار السلطنة.

وهو تقليد يمتد على مدار يومين، وتُجمع الأموال اللازمة له من أهل آتشيه أنفسهم.