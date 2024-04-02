شوارع هانوي تعاني تلوث الهواء

رجل يرتدي قناعاً يركب دراجة في أحد شوارع العاصمة الفيتنامية هانوي. ووفقاً لتصنيف مؤشر جودة الهواء الأخير، الذي أجراه مؤشر «إير فيجيوال»، تعد هانوي من بين أكثر المدن تلوثاً في العالم. وكانت الحكومة قد أعلنت في 2019 خططاً لرصد التلوث الهوائي. وقال وزراء البيئة الفيتناميون إنهم يعتزمون إقامة شبكة تضم محطات لمراقبة الهواء بإشراف من الدولة عبر البلاد. ولم تفلح هذه الجهود، إلى الآن، في كبح جماح التلوث الذي يتفاقم عاماً بعد عام.