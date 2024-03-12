أوضاع «كارثية» في أوروبا بسبب المخاطر المناخية

حذّرت الوكالة الأوروبية للبيئة، الإثنين، من أن أوروبا قد تواجه أوضاعاً «كارثية» إذا لم تقيّم المخاطر المناخية التي تواجهها، والتي بلغ كثير منها بالفعل مستوى حرجاً.

وكتبت الوكالة في بيان قدمت فيه أول تقرير لها حول تقييم المخاطر المناخية في أوروبا أن «الحرارة الشديدة والجفاف وحرائق الغابات والفيضانات التي شهدتها أوروبا في السنوات الأخيرة سوف تتفاقم، وستؤثر في الظروف المعيشية في كل أنحاء القارة».

وشددت مديرة الوكالة لينا يلا-مونونين، خلال مؤتمر صحافي، على أن «هذه الأحداث تمثل الوضع الطبيعي الجديد، ويجب أن تكون أيضاً بمثابة طلقة تحذيرية».