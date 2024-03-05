طالبات يتعلمن رقصة «الكاثاك» التقليدية، تحت إشراف بينا جواد (لا تظهر في الصورة)، وهي معلمة رقص في مدرسة هارسوك، المخصصة لتعليم الأطفال الفقراء، وهي تستخدم طرقاً غير تقليدية للتعليم، وتقع في ضواحي مدينة لاهور الباكستانية.

وهنا ستجد الأطفال يرقصون على خطوات رقصة «الكاثاك» في الممرات، ويهتفون ويضحكون عندما تبدأ إحدى معلماتهم التي تعبر الممر في التعلم منهم، ويتعلم الأطفال تقنيات الحياكة من معلمتهم، وهم يستمتعون بأشعة الشمس، ويندفعون بحماسة مع أحد معلميهم، من فصل إلى آخر، ويرتجلون ويمثلون مسرحياً، ويركضون ويتجولون بأوسع الابتسامات، وأطيب القلوب، وأكثر العقول فضولاً وانفتاحاً.