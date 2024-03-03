أميركا تحقق في سوء سلوك سفيرها لدى سنغافورة

قال البيت الأبيض، أول من أمس، إن الحكومة الأميركية تأخذ على محمل الجد تقريراً لهيئة رقابة داخلية، يفيد بأن السفير الأميركي في سنغافورة هدد موظفيه، وتقاعس عن تقديم نفقات سفر تبلغ نحو 48 ألف دولار في الوقت المحدد أو مع الوثائق المناسبة. وقال مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية في تقرير إن السفير جوناثان كابلان كانت علاقاته سيئة مع بعض الوزارات في سنغافورة، ولم يكن في كثير من الأحيان مستعداً للتعامل مع المشكلات. وأضاف أن «مكتب المفتش العام خلص إلى أن السفير لم يكن نموذجاً للنزاهة أو التخطيط الاستراتيجي أو التعاون أو التواصل»، وحث وزارة الخارجية على تقييم قيادته وإدارته، و«اتخاذ إجراءات تصحيحية» إذا كان مناسباً.