القوات السورية تخلي موقعاً عسكرياً قرب الجولان

أخلت القوات السورية موقعاً عسكرياً بالقرب من خط اتفاق وقف إطلاق النار بريف القنيطرة على الحدود مع الجولان السوري، وذلك بطلب من القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل).

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، في بيان صحافي، أمس، إن «قوة عسكرية من اللواء 90 التابع لقوات النظام برفقة قوات يونيفيل توجهت لإخلاء الموقع في منطقة تل الكروم بريف القنيطرة، وإعادة تموضعها في منطقة قريبة منه».

ووفق المرصد، سيرت الشرطة العسكرية الروسية، أمس، دورية تفقدية في ريف القنيطرة بالقرب من الجولان السوري المحتل»، مشيراً إلى أن الدورية تتألف من ثلاث عربات عسكرية، تجولت في المنطقة.