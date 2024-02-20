بكين تدعو واشنطن إلى وقف «مضايقة» مواطنيها

حضّ وزير الأمن العام الصيني وانغ شياو هونغ وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس على إنهاء «المضايقات» بحق الطلاب الصينيين الذين يدخلون الولايات المتحدة، وذلك خلال لقاء بين الرجلين في فيينا، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية في بكين أمس.

وحضت بكين خلال محادثات الأحد بين هونغ ومايوركاس على «التوقف عن مضايقة الطلاب الصينيين والسيطرة عليهم دون سبب واضح».

وقالت بكين مراراً إن مواطنين صينيين يحملون وثائق سفر صالحة تعرضوا لاستجواب عدائي وللطرد في المطارات الأميركية. والشهر الماضي، أوصت سفارة بكين في الولايات المتحدة المسافرين الصينيين بتجنب مطار واشنطن دالاس الدولي.