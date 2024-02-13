40 حالة طلاق سببها القطط والكلاب في الكويت

رغم ما تحمله تربية الحيوانات الأليفة من دلالات على الرحمة بالكائنات الحية وحسن رعايتها والتعاطف معها، فإن اللافت والمفارقة أن تربية القطط والكلاب داخل البيوت الكويتية تسببت في مشكلات زوجية وضاعفت الخلافات بين بعض شركاء الحياة.

وكشف مصدر مطلع عن 40 قضية طلاق بين الكويتيين خلال عام 2023 بسبب تربية الحيوانات الأليفة في المنازل، حيث تبين من واقع القضايا وتفاصيلها في أروقة المحاكم أن «تعلُّق أحد شريكي الحياة بالحيوانات الأليفة واهتمامه الزائد بها يثير حفيظة الطرف الآخر، والذي يطالب بحقه في الرعاية والاهتمام».

وبحسب المصدر فإن واحدة من القضايا المرفوعة من أحد الأزواج، أكد فيها أن زوجته تعتني بالكلب بصورة مبالغ فيها ويستحوذ على معظم وقتها، وتقدم له أربع وجبات، وتقوم بتنظيفه وعلاجه، إضافة إلى الاهتمام بالترفيه عنه باصطحابه للبحر والحدائق والأجواء المفتوحة، اعتناءً بنفسيته.

وقال الزوج أمام المحكمة، حسب أوراق القضية: «كان يفترض أن تعتني بي أكثر من الكلب الذي يستحوذ على اهتمامها».