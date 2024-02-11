اليابان تستعد لدعم إعادة إعمار أوكرانيا

تعتزم الحكومة اليابانية طرح مجموعة واسعة من الإجراءات لدعم إعادة الإعمار في أوكرانيا، في مؤتمر طوكيو، المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الشهر.

ومن المقرر أن يحضر رئيس وزراء اليابان، كيشيدا فوميو، ورئيس وزراء أوكرانيا، دنيس شميهال، ومسؤولون حكوميون آخرون، المؤتمر الياباني الأوكراني لتعزيز إعادة البناء الاقتصادي، المقرر أن يتم عقده في 19 فبراير. ومن المتوقع أيضاً أن ينضم إليه ممثلون من شركات يابانية وأوكرانية، حسب هيئة «الإذاعة والتلفزيون» اليابانية «إن.إتش.كيه»، أمس، لإزالة الألغام الأرضية، والتخلص من الأنقاض.

وتشمل إجراءات أخرى المساعدة في تحسين إنتاجية الزراعة، وهي الصناعة الرئيسة لأوكرانيا.