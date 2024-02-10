بايدن ينتقد بشدة تقريراً عن تراجع ذاكرته

دافع الرئيس الأميركي جو بايدن عن نفسه بشدة، أول من أمس، مبدياً غضبه بعد صدور تقرير برأه في تحقيق بشأن احتفاظه بوثائق سرية، لكنه وصفه بأنه «رجل مسن مع ذاكرة ضعيفة».

وبدا بايدن في غاية الغضب لدى ظهوره في بث مباشر من البيت الأبيض بسبب تقرير ورد فيه أنه غير قادر حتى على تذكر تاريخ وفاة ابنه بو في عام 2015، فضلاً عن محطات رئيسة أخرى في حياته.

وأكد بايدن: «ذاكرتي بخير». وأضاف جاهداً لكبت تأثره: «ثمة إشارة حتى إلى أني لا أذكر تاريخ وفاة ابني. كيف يجرؤ على ذكر ذلك؟».