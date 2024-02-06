حرائق تشيلي تخلّف دماراً واسع النطاق

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات المستعرة، في منطقة فالبارايسو التشيلية على ساحل المحيط الهادئ، إلى 99 شخصاً على الأقل، فيما لايزال أكثر من 300 شخص في عداد المفقودين.

وأعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك، الحداد الوطني لمدة يومين اعتباراً من أمس تكريماً للضحايا. من جهتها، قالت وزيرة داخلية تشيلي كارولينا توها: إن الحرائق تسببت في أضرار أو دمرت آلاف المنازل، من بينها أكثر من 3000 منزل في منطقة فالباراسيو وحدها. فيما أعلنت هيئة الغابات أنه يوجد الآن 188 حريقاً في جميع أنحاء البلاد، تغطي مساحة إجمالية تبلغ نحو 29 ألف هكتار.