بريطانيا ستحظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام مرة واحدة

أعلنت الحكومة البريطانية المحافظة، أمس، أن المملكة المتحدة ستحظر السجائر الإلكترونية التي تُستخدم لمرة واحدة، وهي منتجات تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب بسبب مذاقها بنكهة الفاكهة لكنها تثير قلق الأطباء والسلطات الصحية. ويندرج الحظر في إطار خطة أوسع لمكافحة التدخين أعلنها رئيس الوزراء ريشي سوناك في الخريف الماضي. وقال سوناك في بيان: «أحد الاتجاهات الأكثر إثارة للقلق في الوقت الحالي هو الزيادة في تدخين السجائر الإلكترونية بين الشباب، ولذلك يجب علينا التحرك قبل أن يصبح ذلك متجذراً». ومن بين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً، زادت نسبة الذين يستهلكون السجائر الإلكترونية التي تُستخدم لمرة واحدة تسعة أضعاف خلال عامين.