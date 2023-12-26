320 ألف شجرة لإحياء المناطق المحروقة

بيّن مدير الزراعة في اللاذقية باسم دوبا، لـ«الوطن»، أن خطة التحريج المقـررة لموسم 2023-2024 والتي تبلغ مساحتها 900 هكتار، من المقرر أن تزرع فيها 320500 غرسة حراجية مـوزعة على مجموعة من المواقع ضمن المحافظة.

وأكد دوبا أهمية استعادة الغطاء النباتي الأخضر للمواقع التي تضررت من الحرائق، لافتاً إلى التحضير للاحتفال المركزي بعيد الشجرة الـ72 في موقع بيت زنتوت في منطقة القرداحة التي سيزرع فيها نحو 10000 غرسة حراجية على مساحة 15 هكتاراً.

من جهته، قال رئيس دائرة الحراج في مديرية الزراعة باللاذقية جابر صقور لـ«الوطن»: «تم أخيراً تنفيذ تسع حملات تشجير بـ11550 غرسة متنوعة من الصنوبر ثمري، وروبينيا، وغار، وخرنوب»، مبيناً أنه تمت زراعتها على مساحات واسعة في مواقع جبل الحرة، والفجر، وبللوران. وأوضح صقور أن حملات التشجير تتم حرصاً على تكريس مفهوم الاستدامة في زراعة الأشجار الحراجية وضمان استمرارية القيام بدورها البيئي. وأضاف رئيس دائرة الحراج: «يتم سنوياً إنتاج عدد من الغراس الحراجية لزوم تنفيذ خطة التحريج».