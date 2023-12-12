ملابسات التعامل مع الوباء تُحرج الحكومة البريطانية

نشطاء وعائلات الذين ماتوا أثناء وباء «كورونا» يحملون لافتات أثناء انتظار وصول رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، للتحقيق في وباء كورونا في لندن. وكان سوناك وزيراً للخزانة خلال فترة الوباء، ومن المرجح أن يتم استجوابه حول تأثير سياساته على انتشار المرض. وذكرت صحف محلية قبل أشهر أن وزراء في عهد بوريس جونسون خاضوا معركة للحفاظ على سرية عدد كبير من الرسائل الحساسة بين جونسون ووزرائه، بمن فيهم رئيس الوزراء الحالي، تطالب جهات التحقيق بتسليمها دون تنقيح.