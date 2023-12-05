الجامعيون.. الأكثر زواجاً وطلاقاً في الكويت

كشفت إحصائية حديثة صادرة عن «إدارة التوثيقات الشرعية» في وزارة العدل عن 7300 حالة زواج كويتي من نساء كويتيات. وأظهرت الإحصائية التي حصلت القبس عليها 1100 حالة زواج كويتي من غير كويتيات، و420 كويتية من غير كويتي، و170 حالة زواج كويتيين من «بدون»، و48 حالة زواج كويتيات من «بدون».

وتكشف القراءة في الإحصائية دلالات عدة، أبرزها أن الجامعيين هم الأكثر زواجاً وطلاقاً في الكويت، وتتزايد معدلات الطلاق بين الكويتيين كلما قل عدد الأطفال، حيث جاء أعلى رقم طلاق بين أزواج وزوجات لم ينجبوا سوى طفل واحد فقط، بإجمالي 650 حالة طلاق.

وأوضحت أن عدد أكثر حالات زواج رجال كويتيين من جنسيات غير كويتية بموجب عقد زواج داخل الكويت، هي من السعودية، حيث سجلت زواج 380 رجلاً كويتياً من سعوديات، و8 من أميركيات، و9 من إفريقيات، و98 من مغربيات، و117 من آسيويات، و38 من مصريات، إضافةً إلى 63 من سوريات، و97 من عراقيات، و50 من أردنيات، و15 حالة من أوروبيات، و36 من لبنانيات، و3 حالات من فلسطينيات.