الصين تعفي مواطني 5 دول أوروبية من التأشيرة

دخل ما مجموعه 2029 أجنبياً من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا، إضافة إلى ماليزيا، إلى الصين من دون تأشيرة، يوم الجمعة الماضي، وهو أول أيام تنفيذ الصين سياسة الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية من هذه الدول. وأظهرت بيانات واردة من الهيئة الوطنية للهجرة، السبت الماضي، أن 1113 حاملاً جوازات سفر ماليزية استفادوا من سياسة الإعفاء من التأشيرة، ما يجعلها أكبر دولة من حيث عدد القادمين من دون تأشيرة دخول في هذا اليوم من بين الدول الست المذكورة سابقاً. وفي الوقت نفسه، بلغ عدد حاملي جوازات السفر الفرنسية الذين استفادوا من سياسة الإعفاء من التأشيرة في ذلك اليوم 227 شخصاً، ما يمثل أكبر زيادة يومية في عدد الوافدين.