«عملية تجديد» توقف خدمة «يوروستار» بين أمستردام ولندن

سيتم تعليق خدمات قطار «يوروستار» بين أمستردام ولندن، لمدة ستة أشهر تقريباً في العام المقبل، على الرغم من المفاوضات المكثفة لإنقاذ الخدمة. وقالت السكك الحديدية الهولندية إنه سيتم إلغاء الخدمات بينما تخضع المحطة المركزية في العاصمة لعملية تجديد كبيرة.

وهذا يعني أنه لن تكون هناك مساحة كافية للتعامل مع الركاب المتجهين إلى لندن والذين يتعين عليهم اجتياز الإجراءات الأمنية وإنهاء الإجراءات الحدودية قبل ركوب القطار. ولن يتمكن المسافرون من أمستردام والمتجهون إلى لندن، أيضاً، من الصعود إلى روتردام.

وكانت هناك مفاوضات بين الحكومة الهولندية، وشركة يوروستار، والسكك الحديدية الهولندية، المشغل الوطني، و«برورايل»، مزوّد البنية التحتية في البلاد، منذ الصيف.

وكانت هناك مخاوف في البداية من أن يتم تعليق الخدمة، التي تم افتتاحها بالكامل في أكتوبر 2020، لمدة عام على الأقل، على الرغم من التوصل إلى بعض التسوية. وقال بيان صادر عن السكك الحديدية، «للأسف، كان علينا أن نستنتج أنه على الرغم من كل الجهود، ستكون هناك فترة لن يكون فيها قطار مباشر من أمستردام إلى لندن». وأضاف البيان «هذا أمر مخيب للآمال للغاية لأننا عملنا بجد في السنوات الأخيرة لجعل قطار يوروستار إلى لندن بديلاً جذاباً للطائرة. إنه لغز صعب الحل بشكل خاص».

عن «التايمز»