الشركات المتوازنة بين الجنسين أكثر نجاحاً

أقرت دراسة أجرتها شركة «بلاك روك»، أكبر مدير للصناديق في العالم، بأن الشركات التي تتمتع بالمساواة بين الجنسين في تكوين القوى العاملة، تحقق أداء أفضل من مثيلاتها من الشركات. ويقول التحليل: «إن النظرة الأولى على العلاقة بين تمثيل المرأة وأداء الشركة، تشير إلى أن التنوع هو المهم، وليس انتشار النساء أو الرجال». وبين عامي 2013 و2022، تفوقت الشركات الأكثر توازناً على نظيراتها الأقل تنوعاً، بما يصل إلى 1.6 نقطة مئوية في العائد على الأصول سنوياً. والنتيجة الرئيسة التي توصلت إليها هذه الدراسة، هي أنه «كلما كانت القوى العاملة في الشركة أكثر توازناً، كلما ارتفع العائد على الأصول». ويؤكد التقرير أيضاً أن «وجود قوة عاملة متنوعة في جميع الرتب، أمر مهم للأداء المالي».