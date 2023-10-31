مدارس في السويداء السورية بلا كتب

شكاوى عديدة وصلت إلى صحيفة «الوطن» السورية من أهالي طلاب التعليم المهني في السويداء بشأن الكتب المدرسية لعدد من المواد بسبب عدم توافرها في مستودعات مديرية المطبوعات والكتب المدرسية في السويداء والاكتفاء بتوزيع مضامين تلك الكتب عبر ملفات pdf لإدارات تلك المدارس التي قامت بتوزيعها على الطلاب على أن يقوم كل طالب بنسخها ورقياً للاطلاع عليها، الأمر الذي يرتب أعباء مالية مرتفعة نتيجة ارتفاع أسعار الورق.

وأشار عدد من أولياء الطلاب في مدارس الحلقة الأولى والثانية إلى عدم حصول أبنائهم على كتب اللغة الفرنسية وبعض الكتب الأخرى مثل اللغة العربية رغم مرور شهرين على بداية العام الدراسي، مؤكدين لـ«الوطن» عجزهم عن شراء الجديد منها لارتفاع أسعارها فضلاً عن عدم وجود بعضها لدى مستودعات مديرية التربية.

مع إشارة البعض إلى أن أغلب الكتب الأخرى الموزعة هي مدورة من الأعوام السابقة علماً أن بعضاً منها مضى على استخدامه أكثر من عامين.

وأكد معاون مدير التربية لشؤون التعليم المهني بسام عواد لـ«الوطن» أن ما جرت الإشارة إليه من عدم توافر الكتب ضمن المناهج للتعليم المهني إنما يعود لعدم توافر الكتاب المطبوع لتلك المواد النظرية وهي الرياضيات والعلوم واللغة العربية لكونها ضمن المنهاج الجديد الذي جرى تعميمه على ثلاث محافظات منها السويداء.