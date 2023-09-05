صحيفة تحذر من محاولات التجسس على قواعد عسكرية أميركية

قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مسؤولين أميركيين، إن مواطنين صينيين يظهرون أحياناً كسائحين تسللوا إلى قواعد عسكرية ومواقع حساسة أخرى في الولايات المتحدة في نحو 100 واقعة خلال الأعوام القليلة الماضية. ووصف المسؤولون تلك الوقائع بأنها تهديدات تجسس محتملة.

وذكرت الصحيفة أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ومكتب التحقيقات الاتحادي وأجهزة أخرى، أجرت مراجعة في العام الماضي في محاولة لحصر وقائع محاولات دخول قواعد تابعة للجيش الأميركي دون تصريح ملائم. وقال تقرير الصحيفة إن وقائع التسلل تنوعت بين محاولة مواطنين صينيين عبور نطاق صواريخ أميركي في نيومكسيكو إلى سباحة غواصين في مياه موحلة قرب موقع لإطلاق الصواريخ تابع للحكومة الأميركية في فلوريدا.

وأضاف التقرير نقلاً عن مسؤولين مطلعين أن تلك الوقائع التي حدثت في مناطق ريفية تقل فيها السياحة شملت عادةً مواطنين صينيين تعرضوا لضغوط للقيام بهذه المهمة وإبلاغ الحكومة الصينية. ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية ولا وزارة الأمن الداخلي على طلب للتعقيب على تقرير «وول ستريت جورنال». وجاء الكشف عن تلك الوقائع في وقت تتخذ فيه بكين وواشنطن خطوات مبدئية لتهدئة التوتر الذي تصاعد بينهما بعد عبور بالون صيني فوق الأراضي الأميركية قبل أن يسقطه الجيش الأميركي قبالة الساحل الشرقي للبلاد في فبراير الماضي.