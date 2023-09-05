خبير أميركي: تصحيح مسار الذكاء الاصطناعي ضروري ليستفيد منه الجميع

يرى الأستاذ في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، دارون أسيموجلو، أن الأغنياء والأقوياء اختطفوا التقدم عبر التاريخ. وفي مقابلة أجرتها معه «دير شبيغل»، يتطرق الخبير الاقتصادي الأميركي إلى مسألة ما إذا كانت شركات التكنولوجيا في أميركا ستغرق البشرية في الفقر والبؤس. وفي ما يلي مقتطفات من الحوار:

■ كيف تنظر إلى الذكاء الاصطناعي؟

■■ يبدو أن النقاش بهذا الشأن أصبح في دائرة التفاؤل التكنولوجي الساذج الذي مفاده أن الذكاء الاصطناعي سيغير كل شيء، وإذا كانت هناك جوانب صعبة، فسيتم حل ذلك. وعندما تثير المخاوف بشأن هذه الرواية، فإن البعض يرد عليك بالقول إن الأمور ستكون مختلفة.

■ أليس صحيحاً أن البشرية استفادت كثيراً من التقنيات الجديدة؟

■■ هذا هو السبب الذي يجعلنا نعود إلى الوراء في التاريخ. ففي الماضي كانت هناك دائماً صراعات حول استخدامات الابتكار ومن يستفيد منها، وفي كثير من الأحيان كانت السيطرة في أيدي نخبة ضيقة.

■ ماذا تقصد بالضبط؟

■■ لنأخذ على سبيل المثال طواحين الهواء في العصور الوسطى، وهي تكنولوجيا تحويلية للغاية. لقد غيرت صناعة المنسوجات، وأيضاً الزراعة. ولكن لم نر تحسناً كبيراً في ظروف الفلاحين، فقد كانت الطواحين تحت سيطرة ملاك الأراضي والكنائس، وجمعت هذه النخبة الضيقة المكاسب، لقد قررت من يمكنه استخدام طواحين الهواء.

■ ما علاقة ذلك بالذكاء الاصطناعي؟

■■ من حين إلى آخر، يقول قادة التكنولوجيا: «ليس هناك ما يدعو للقلق، فالذكاء الاصطناعي سيحل جميع مشكلاتنا». ويقولون إن المشكلات الوحيدة التي يجب أن نقلق بشأنها، هي محاولات الحكومات تنظيم الذكاء الاصطناعي. ولسوء الحظ، انضم العديد من الصحافيين الأميركيين إلى الركب، وأصبحوا منبهرين بهذه التكنولوجيا.

■ لقد اقترحت تفكيك شركات مثل «فيس بوك» و«غوغل»، ما الذي من المفترض أن يتحسن نتيجة لذلك؟

■■ إذا كانت في الاتجاه الصحيح، يمكن أن للتكنولوجيا والابتكار أن يحققا فوائد هائلة، ولكن في الواقع لم تكن «غوغل» و«فيس بوك» و«مايكروسوفت» أصدقاء للتكنولوجيا والابتكار، لقد استحوذت على كثير من المنافسين وقضت عليهم.

■ هل تقول إن الذكاء الاصطناعي محكوم عليه باتباع نفس مسار الابتكارات السابقة؟

■■ حسناً. أنا لا أقول إن الذكاء الاصطناعي ليس تقنية واعدة، وأنا متفائل أيضاً بأنه مع اتخاذ القرارات الصحيحة، يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي مفيداً بشكل مذهل للعاملين في مجالات مختلفة، ولكن مرة أخرى لا يوجد شيء تلقائي في ذلك، وعلينا أن نولي مزيداً من الاهتمام بالاتجاه الذي تسلكه هذه التكنولوجيا، ويتعين علينا أن نفكر أكثر في البنية المؤسسية التي تندمج فيها التكنولوجيات الرقمية، وإلا فسنفشل في خلق الرخاء المشترك مرة أخرى.

■ من أين يأتي هذا التشاؤم؟ لم يكن متوسط الدخل في الغرب أعلى مما هو عليه اليوم في أي وقت مضى.

■■ في الولايات المتحدة، على مدى أربعين عاماً، شهدنا انخفاضاً في الدخل الحقيقي للعمال الذين لا يحملون شهادة جامعية. ويبلغ الانخفاض نحو نصف نقطة مئوية سنوياً، وإذا لم تتغير الأمور، فسيضاعف الذكاء الاصطناعي هذا الانخفاض. وقد يظل الذكاء الاصطناعي مفيداً جداً للأثرياء والعاملين في مجال التكنولوجيا والموظفين ذوي المهارات العالية، ولكنه لن يكون جيداً بالنسبة لمعظم الناس في مسارهم الحالي.

■ ماذا سيحدث إذا لم يتغير شيء؟

■■ سيكون مستقبلنا بائساً للغاية إذا جعلنا جزءاً كبيراً من السكان العاملين غير ذي صلة، وهذا من شأنه أن يخلق مجتمعاً من طبقتين، وعلينا أن نفعل كل ما بوسعنا لتجنّب ذلك.

• يتعين علينا أن نفكر أكثر في البنية المؤسسية التي تندمج فيها التكنولوجيات الرقمية.