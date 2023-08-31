انزلاقات أرضية تدمر منازل في شرق سويسرا

اجتاحت انزلاقات أرضية أعقبت أياماً من الأمطار الغزيرة قرية في سويسرا الثلاثاء ملحقة أضراراً كبيرة بستة منازل من دون أن توقع إصابات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام. واجتاحت السيول قرية شفاندن بأقصى الشرق السويسري قرابة الساعة 5:30 بعد الظهر (15:30 ت غ)، على ما ذكرت وكالة الأنباء «كيستون-إيه تي إس» نقلاً عن شرطة كانتون غلاروس. وتدفقت كميات كبيرة من الوحول والصخور ومخلفات أخرى على سفح الجبل فزرعت الخراب على امتداد 400 متر ودمرت أو غمرت ستة منازل، بحسب التقرير. ثم تكرر المشهد بعد بضع ساعات.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام سويسرية سيولاً بنية اللون عارمة وهي تجرف الأشجار وتدمر هياكل وسط صراخ عدد من الأشخاص. وقالت الشرطة السويسرية إنها لم تُبلّغ بوقوع أية إصابات بين الأفراد، وفق وسائل الإعلام، مضيفة أن سلطات البلدية أخلت المنطقة. ولم ينته بعد المسح الكامل للأضرار.

وقالت ديانا ريستيك (26 عاماً) المقيمة في المنطقة لصحيفة بليك: «يتم إجلاؤنا. يتعين علينا المغادرة وإيجاد مكان آخر للنوم».

وشهدت المنطقة نفسها كارثة مشابهة قبل أسبوع، ما دفع بالسلطات إلى إخلاء خمسة منازل ومؤسستين وسط مخاوف على سلامة الأهالي، وفق «كيستون-إي تي إس». وحتى الآن لم يُسمح للأهالي بالعودة، على ما قال المتحدث باسم شرطة غلاروس ريتشارد شميت للوكالة. وبعد انزلاق التربة الثلاثاء سيوسع نطاق منطقة الإخلاء ليشمل 100 شخص آخرين، وفق التقرير.

• أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام سويسرية سيولاً بنية اللون تجرف الأشجار وتدمر هياكل وسط صراخ عدد من الأشخاص.