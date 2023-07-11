منافسة في سرعة التهام الطعام تقود صاحب مطعم في الصين للتحقيق

لاستقطاب مزيد من الزبائن توصل أحد المطاعم في الصين إلى فكرة تتمثل في الإعلان عن تقديم وجبة مجانية لكل عميل يستطيع أن يلتهم أكثر من 100 فطيرة باللحم الحار، وتحقق السلطات المختصة في ما إذا كان المطعم ينتهك قانون مكافحة هدر الطعام في البلاد. وذهب مفتشو السلطات المحلية في مدينة ييبين في مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية إلى المطعم بعد سماعهم عن طرحه منافسة «تحدي ملك المعدة الكبيرة».

وشمل التحدي رعاة يتنافسون على أكل 108 فطائر «فطيرة شوشوس»، أو فطائر «فطيرة باللحم الحارة»، في أسرع وقت ممكن للفوز بوجبة مجانية وجوائز إضافية. وأعلن المطعم عن العرض على وسائل التواصل الاجتماعي لإغراء المزيد من الزبائن ليجد المطعم نفسه فوق صفيح ساخن عندما أعلنت إدارة الدولة لتنظيم السوق عن فتح تحقيق في هذا الشأن.

ولايزال الكثيرون في البلاد يحتفظون بذكريات المجاعة التي حدثت في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، والتي أودت بحياة ما يقدر بنحو 45 مليون شخص. ووصف الزعيم الصيني شي جين بينغ في الماضي إهدار الطعام بأنه مسألة «مروعة ومزعجة». وفي مارس من هذا العام قال إن الإمدادات الزراعية كانت بمثابة أساس للأمن القومي. وتم سن قانون مكافحة إهدار الطعام في عام 2021 بعد انتقادات حكومية موجّهة للمدونين عبر الإنترنت الذين ظهروا على الهواء مباشرة وهم يأكلون بشراهة لجذب المشاهدين، وتم تعليق العديد من حساباتهم لاحقاً من قبل منصات التواصل الاجتماعي.

وبموجب هذا القانون يتم تغريم مالكي المطاعم ما يصل إلى 10 آلاف يوان (1400 دولار) إذا كانت مؤسساتهم «تحرض العملاء على طلب مزيد من الطعام بشكل مفرط». وتصبح محطات الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى مزودي خدمات الفيديو والصوت عبر الإنترنت، عرضة لغرامة أقصاها 10 أضعاف هذا المبلغ إذا ثبت تورطهم في «صنع أو نشر أو ترويج برامج أو رسائل صوتية حول الإفراط في تناول الطعام والشراهة في الأكل والشرب».