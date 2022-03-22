مطعم «تشيكن فيل أي» أصبح مصدر إزعاج عام في كاليفورنيا

المصدر: ترجمة: مكي معمري عن «نيويورك بوست»

أصبحت حركة المرور خارج مطعم «تشيكن فيل أي»، في إحدى مدن كاليفورنيا، غير عادية لدرجة أن المسؤولين المحليين يفكرون في إعلان مطعم الوجبات السريعة الشهير بأنه «مصدر إزعاج عام». وقال مسؤولون في سانتا باربرا، إن بعض سائقي السيارات لا يمكنهم حتى عبور الطريق، بسبب طوابير الانتظار أمام خدمة الطلبات من السيارة؛ وتبقى حركة المرور متوقفة لساعات متتالية.

وقام خبير المرور في المدينة، وقائد الشرطة، ومدير تنمية المجتمع، بتقييم الوضع، ويعتقدون أن العرقلة المستمرة لحركة المرور في شارع «ستايت ستريت» هو مصدر إزعاج عام، والسبب يعود إلى خدمات الطلبات من السيارة للمطعم، وهذا ما خلصت إليه دراسة مرورية في المدينة، وفقاً لتقرير صادر عن شبكة «سي بي إس نيوز».

وتوصلت الدراسة إلى أن طابور السيارات يسد مساراً على الطريق العام، لمدة تصل إلى 90 دقيقة، كل يوم من أيام الأسبوع، و155 دقيقة في عطلات نهاية الأسبوع. وقالت عضو مجلس مدينة سانتا باربرا، كريستين سنيدون، «لدى مطعم (تشيكن فيل أي) مشكلة واضحة هنا»، موضحة «إنهم ناجحون للغاية لدرجة أنهم تجاوزوا نطاق عملهم، وكان من الممكن أن تتم زيادة المساحات لهذا الموقع، في البداية».

وصوّت المجلس بالإجماع للمضي قدماً في تصنيف المطعم بأنه «إزعاج عام»، لكنه وافق على إبقاء جلسة الاستماع العامة مفتوحة، حتى 7 يونيو. وطلب مطعم «تشيكن فيل أي»، المعروف بشطائر الدجاج اللذيذة، التأجيل قبل التصويت النهائي. وتم افتتاح فرع سانتا باربرا، في عام 2013، وهو المنفذ الوحيد للسلسلة في المدينة. وقال ترافيس كولينز، الذي يدير المطعم، إنه يريد أن يكون «جاراً جيداً»، وكان يتطلع إلى زيادة الموظفين ومراقبة حركة المرور لتخفيف المشكلة.

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