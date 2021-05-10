الاتحاد الأوروبي: لم نمدّد عقد اللقاح مع «أسترازينيكا»

المصدر: باريس ■ د.ب.أ

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، تيري بريتون، أمس، إن التكتل الأوروبي لم يمدد عقد اللقاح المضاد لـ«كورونا» مع شركة «أسترازينيكا» البريطانية السويدية المصنعة له.

وقال بريتون، في ما يخص العقد المبرم مع «أسترازينيكا»: «لم نمدد الطلب إلى ما بعد يونيو»، مضيفاً: «سنرى.. سنرى ماذا سيحدث».

وقد تم الربط بين لقاح «أسترازينيكا» وبين خطر نادر جداً لحدوث جلطات دم.

وأعرب بريتون عن وجهة نظر إيجابية بشأن جودة جرعات «أسترازينيكا»، قائلاً «إنه لقاح جيد».

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