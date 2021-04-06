روسيا تتراجع عن التهديد بحظر «تويتر» بعد حذف بعض المحتوى

المصدر: موسكو - د.ب.أ

تراجعت روسيا عن تهديدها بحظر «تويتر»، قائلة إن منصة التواصل الاجتماعي سرعت الجهود لإزالة المحتوى الذي اعتبره المنظمون المحليون غير قانوني.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن وكالة الرقابة على الإنترنت في روسيا «روسكومنادزور» أعلنت في بيان أمس أن «تويتر» عقدت مؤتمراً عبر الفيديو مع المنظمين الروس في أول أبريل، وتقوم الآن بحذف المحتوى الذي يروج لنشاط غير قانوني أو مواد إباحية بمعدل أسرع.

وفي خطوة أثارت مخاوف من تشديد الضوابط على الإنترنت، جعلت الهيئة التنظيمية، الشهر الماضي، المحتوى على «تويتر» أبطأ في التحميل، وهددت بحظر الخدمة بالكامل في غضون شهر في حال عدم حذف المحتوى الذي تم الإبلاغ عنه.

وقالت «روسكومنادزور» إن إبطاء الخدمة سيستمر حتى 15 مايو لإعطاء «تويتر» الوقت لإزالة المزيد من المحتوى.

ولم ترد شركة «تويتر» على الفور على طلب للتعليق أمس الإثنين.

وكانت الشركة أعربت في السابق عن مخاوفها بشأن محاولات خنق المحادثات عبر الإنترنت، وقالت إنها لا تسمح باستخدام منصتها للترويج لأنشطة غير قانونية.

وصعدت الحكومة الروسية من الضغط على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المنشورات التي روّجت للاحتجاجات ضد سجن زعيم المعارضة، أليكسي نافالني، في وقت سابق من هذا العام.

وتواجه «فيس بوك وتليغرام وتيك توك وغوغل»، أيضاً، تهديدات بالتغريم في روسيا بسبب عدم إزالة بعض المحتوى.

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