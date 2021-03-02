«الصحة الكويتية» تستعين بأطباء حديثي التخرج لدعم الأطقم الطبية

المصدر: عن «الجريدة» الكويتية

طلبت وزارة الصحة من مديري المناطق الصحية والمستشفيات والمراكز التخصصية الاستعانة بالأطباء من فئة مساعد مسجل، من أقسام الجراحة العامة والجراحات التخصصية وأقسام الجلدية، لمساندة أقسام الباطنية والعناية المركزة والطوارئ في التصدي لفيروس كورونا بالمستشفيات والأجنحة، بسبب ارتفاع الإصابات خلال الآونة الأخيرة.

ودعت الوزارة، في تعميم أصدره وكيلها الدكتور مصطفى رضا، إلى التنسيق مع الإدارة الفنية في الوزارة بواسطة رؤساء فرق «كوفيد» لتوفير الطواقم الطبية، بهدف المساعدة في مجابهة تزايد أعداد الإصابات، خلال الأسابيع القليلة الماضية. وجاء في التعميم أنه نظراً للوضع الوبائي، وفي ظل تزايد أعداد المرضى في أجنحة «كوفيد-19»، ووحدات العناية المركزة، وكذلك زيادة المراجعين لأقسام الطوارئ التنفسية وغير التنفسية، وانطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات الصحية، يرجى الالتزام بما ورد في هذا التعميم والتقيد به.

وتواجه أطقمنا الطبية الوطنية منذ عام إرهاقاً وتحدياً كبيراً، في مجابهة والتصدي لمرض «كوفيد-19»، وهو ما كان محل إشادة من منظمة الصحة العالمية، وغيرها من المنظمات الصحية الدولية والإقليمية. وفي سياق متصل، علمت «الجريدة» من مصادر صحية مطلعة أن وزارة الصحة بدأت إجراءات استقدام فريق طبي وتمريضي من ماليزيا، لمساندة ودعم الفرق الطبية الوطنية العاملة في مجابهة فيروس «كورونا» والتصدي له، مضيفة أن الأطقم الطبية والتمريضية الماليزية متخصصة في العناية المركزة والتخدير والأمراض الصدرية والباطنية.

وفي مجال صحي آخر، أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر، وصول الدفعة السادسة من لقاح «فايزر- بيونتك» إلى البلاد، عصر الأحد المقبل.

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