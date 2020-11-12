زوج كامالا هاريس يترك عمله للتركيز على دعم إدارة بايدن

المصدر: واشنطن - رويترز

قال أحد ممثلي الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، أول من أمس، إن دوغلاس إمهوف زوج نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس، سيترك عمله في شركة كبرى للمحاماة بحلول يناير للتركيز على دعم إدارة بايدن المقبلة. وحصل إمهوف على إجازة من شركة المحاماة دي.إل.إيه بايبر في أغسطس، بعدما اختار بايدن هاريس نائبة له.

وقال ممثل حملة بايدن يوم الثلاثاء، إن إمهوف سيترك العمل تماماً مع دي.إل.إيه بايبر، بحلول يوم التنصيب في 20 يناير 2021، وهاريس متزوجة بإمهوف منذ 2014.

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