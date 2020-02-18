%49 زيادة الإنفاق في «عيد الحب» بالأردن خلال 3 سنوات

المصدر: عن «الرأي» الأردنية

كشف «مؤشر ماستركارد السنوي للحب» عن زيادة الاحتفال بالحب في جميع أنحاء الأردن، مع ارتفاع معدل الإنفاق في عيد الحب بنسبة 49% خلال ثلاث سنوات فقط.

ويقوم المؤشر بدراسة عادات واتجاهات الإنفاق في فترة عيد الحب، وذلك من خلال تحليل معاملات الشراء التي تتم ببطاقات الائتمان والخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع حول العالم.

وتزايد إنفاق الأشخاص الذين يحتفلون بعيد الحب في أرجاء الأردن أكثر من أي وقت مضى، حيث ارتفع إجمالي المعاملات في الفترة التي سبقت عيد الحب (بين 11 و14 فبراير) بنسبة 75% خلال السنوات الثلاث الماضية.

وبينما شكل الإنفاق على تجارب مثل حجوزات الفنادق الجزء الأكبر (58%) من إجمالي حجم الإنفاق في فترة عيد الحب، لاتزال الهدايا الأخرى مثل الورود والمجوهرات مهمة بالنسبة للأردنيين كوسيلة للتعبير عن حبهم.

وأصبح إهداء التجارب الطريقة المفضلة للاحتفال بعيد الحب في الأردن مع ارتفاع عدد المعاملات الخاصة بحجوزات الفنادق بنسبة 118% بين عامي 2017 و2019، في حين بلغ حجم الإنفاق على حجوزات الطيران والرحلات 310 آلاف وثمانية دولارات خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 58% على عام 2017. كما كشفت البيانات أن بطاقات المعايدة التقليدية في عيد الحب لاتزال تحتفظ بشعبيتها مع زيادة بنسبة 231% في عام 2019.

كما ارتفع الإنفاق على المجوهرات بنسبة 49%، وعلى الورود بنسبة 25% خلال العام الماضي.

ويبقى الطعام وسيلة جيدة لكسب قلوب الناس، مع استمرار زيادة الإنفاق في المطاعم خلال عيد الحب على أساس سنوي.

ومنذ عام 2017، ارتفع عدد المعاملات في المطاعم خلال عيد الحب بنسبة 56%، مع تراجع إجمالي قيمة الإنفاق بنسبة 24%، ليصل إلى 448 ألفاً و961 دولاراً في عام 2019.