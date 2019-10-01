كيوتو اليابانية تذكِّر السياح بالعادات والتقاليد المحلية

المصدر: ترجمة: م. م عن «يابان تايمز»

أطلقت السلطات اليابانية في مقاطعة كيوتو خدمة جديدة غير مسبوقة، تعمل على تذكير السياح الأجانب في الأماكن السياحية الشهيرة بالآداب العامة والتقاليد المحلية، عبر هواتفهم الذكية، في مشروع تجريبي، بدأ الأسبوع الماضي. وجاء ذلك بعد أن اشتكى السكان المحليون من سلوك سياح أجانب، مثل التقاط صور للفنانات التقليديات والفتيات اللواتي يتدربن معهن، دون إذن. وجرى الاختبار في شارع «هاناميكوجي» بمدينة كيوتو، حيث توجد الكثير من المقاهي والمباني التاريخية. الزوار الذين قاموا بتثبيت تطبيق المعلومات السياحية، أو لديهم حجوزات في الفنادق، تلقوا تلقائياً معلومات حول التقاليد المحلية باللغتين الإنجليزية والصينية، كما يُطُلب من السياح عدم دخول ملكية خاصة عند الاقتراب من المنطقة المحددة.

تم إطلاق المشروع، الذي سيستمر إلى الثامن من ديسمبر، من قبل وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة بالتعاون مع بلدية كيوتو، بعد أن حث السكان المحليون السلطات في مارس على تذكير السياح بـ«حسن السلوك».

ستقوم الوزارة والبلدية بتقييم نتائج المشروع في تحسين سلوك السياح من خلال الصور التي التقطتها الكاميرات المثبتة في الشوارع، واستطلاع آراء السكان المحليين.

في استبيان حول سلوك السياح الذي غطى مجموعة من السكان المحليين والحانات والمطاعم، في أغسطس ويوليو من العام الماضي، أفاد المشاركون برؤية زوار «يجلسون ويستلقون في الشوارع لالتقاط الصور»، و«آخرون يطاردون الفنانات التقليديات لالتقاط صور لهن».

وأشار السكان في الاستطلاع إلى الدخول غير المصرح به إلى المنازل، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات، ومثل هذه الأفعال المزعجة من قبل عدد متزايد من السياح لوحظت بشكل متكرر منذ نحو خمس سنوات، وفقاً للمستطلعة آراؤهم.

أثناء تنفيذ المشروع، سيقوم الأفراد الذين يمكنهم التحدث بلغات أجنبية بدوريات في المنطقة، وتذكير السياح بالآداب إذا رأوا سلوكاً غير لائق، كما يتم وضع ملصقات لزيادة الوعي.