وفاة حسين سالم أشهر رجال الأعمال في عهد مبارك

المصدر: القاهرة - متابعات الإمارات اليوم

توفي، فجر الثلاثاء، رجل الأعمال المصري، حسين سالم، عن عمر ناهز 85 عاما.

ونقلت صحيفة «الشروق» المصرية عن مصدر مقرب منه أنه تُوفي فجر اليوم في إسبانيا بعد تدهور حالته الصحية.

وأوضح المصدر أن أسرته أكدت أنه سيتم نقل جثمانه للقاهرة لدفنه في مقابر العائلة تنفيذا لوصيته.

تجدر الإشارة إلى أن سالم كان أحد المقربين من الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وبعد الانتفاضة الشعبية التي شهدتها مصر في يناير 2011 واجه قضايا عدة في اتهامات بالفساد وتربح أبرزها قضية «تصدير الغاز لإسرائيل» والتي جرى تبرئته منها لاحقا.

وقام سالم بتسوية مالية للتصالح بمبلغ 5 مليارات و341 مليون و851 ألف جنيه هي الأكبر منذ سنوات عدة مع الدولة.