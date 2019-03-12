بدء تطبيق قرار إلغاء ملصق الإقامة بجواز السفر في الكويت

المصدر: «القبس» الكويتية

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة، اللواء طلال معرفي، عن بدء تطبيق القرار الوزاري رقم «135» لسنة 2019 اعتباراً من الأحد الماضي، والذي يقضي بإلغاء ملصق الإقامة بجواز سفر الأجانب، والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية سارية المفعول.وأوضح أن إجراءات تجديد وإصدار الإقامة عن طريق موقع وزارة الداخلية الرسمي شهد في اليوم الأول لتطبيق القرار مرونة وسهولة وسرعة في الإنجاز، مؤكداً أن الهدف الأساسي من الغاء ملصق الإقامة بجواز السفر للتسهيل على الإخوة المواطنين والمقيمين ومواكبة أحدث التقنيات العالمية تماشياً مع استراتيجية الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين لتوفير الوقت والجهد.

وأشار اللواء معرفي إلى أن القرار يسهم في القضاء على البيروقراطية وتكدس المراجعين داخل إدارات شؤون الإقامة للحصول على خدمات التجديد لحاملي المادة «20» من العمالة المنزلية المنتهية إقاماتهم، كذلك ربط المعاملة كاملة مع وزارات الدولة المعنية لإنجاز المعاملة بالكامل عبر الموقع الالكتروني، منوهاً إلى أن المرحلة الثانية من تطبيق القرار تشمل حاملي المادة 18 بالقطاع الأهلي العاملين بالمؤسسات والشركات، مشيراً الى الجهوزية الكاملة لتعميم القرار على كل المقيمين بدولة الكويت.

ونوه وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإقامة أنه لن يسمح للأجنبي الذي يحمل إقامة عادية بدخول دولة الكويت أو الخروج منها، إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول وبطاقة مدنية صادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية سارية، موضحاً أنه يستثنى من تقديم البطاقة المدنية الحاصلون على ملصق الإقامة العادية على جوازات سفرهم قبل العمل بهذا القرار، شريطة أن تكون إقامتهم صالحة لدخول دولة الكويت، وكذلك الأشخاص الحاصلون على إقامات مؤقتة أو إشعارات مغادرة بموجب ملصق الإقامة، ويسمح لهم بالمغادرة فقط وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.