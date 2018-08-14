«الاتصالات» الكويتية توقف تطبيقات كشف الأرقام والأسماء

المصدر: «الجريدة» الكويتية

تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة»، في عددها الصادر في الثاني من الشهر الجاري، حول انتهاك بعض «التطبيقات» لخصوصية مستخدميها، وعرض بياناتهم على جميع مستخدمي تلك البرامج، شرعت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في حجب ما يُسمى تطبيقات كشف الأرقام «caller ID» عن مزودي خدمة الإنترنت في الكويت، بعد أن تبين أن تلك البرامج تنتهك خصوصية الأشخاص، وتسهل الوصول إلى بياناتهم الخاصة، ما أفقدهم الحماية الأمنية لمعلوماتهم، وأدى إلى حدوث مشكلات أسرية وجرائم وسرقة حسابات بنكية. وأوضحت إدارة أمن المعلومات والاستجابة للطوارئ، في بيان صحافي: «أن المستخدم عندما يثبت تطبيقات كشف الأرقام، فإنه يمنح التطبيق الصلاحية للوصول إلى كل البيانات المرتبطة بجهازه كالأرقام والعناوين دون أي حذف أو تعديل، وكما هي مخزنة، وغيرها من بيانات حفظها مقابل كل رقم هاتف.

واستناداً إلى سياسة الخصوصية الخاصة بتطبيقات كشف الأرقام، تقوم هذه التطبيقات بجمع واستخدام أرقام الهاتف والأسماء والبيانات المقابلة للأرقام والمحملة على جهاز المستخدم، ورفعها إلى قاعدة البيانات الخاصة بالتطبيق دون أدنى مسؤولية.

وأكدت الهيئة رفضها التام لهذه الانتهاكات وما يترتب عليها من مشكلات، إذ إن خصوصية البيانات وحمايتها تعتبران من أهم أهداف الهيئة، وأنها أعدت لائحة «حماية الخصوصية»، التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة، لضمان حماية تداول ومعالجة بيانات الأفراد بطريقة مشروعة وآمنة، دون الإفصاح عنها لأي أطراف أخرى إلا بعلم أصحاب البيانات، ومن يخالف هذه اللائحة سيتعرض للمساءلة القانونية.