حي في كندا يعلن «الحرب على المرح»

المصدر: ترجمة: مكي معمري عن الـ«غارديان»

اتُّهم سكان حي في غرب كندا بإعلان «الحرب على المرح» بعد أن أقرّوا لائحة تعليمات جديدة تقضي بمنع جميع الألعاب الخارجية في الشارع، إذ بات غير مسموح للأطفال بممارسة أنشطة مثل الرسم بالطبشور، وركوب الدراجات، ولعبة الهوكي الشهيرة في هذا البلد. ويقوم مالكو المنازل في «أرتيزان جاردنز»، وهو مشروع إسكان صغير في مدينة فانكوفر، بإدارة الأماكن المشتركة بما في ذلك الطرق في الحي الهادئ من خلال مجلس خاص.

وصوّت المجلس، الشهر الماضي، لصالح حظر استخدام الشارع والممرات لأيّ شيء بخلاف الوصول إلى الحي أو الخروج منه، لأسباب تتعلق بالسلامة. وتقول اللائحة التي علقت في المدخل «لا يجوز استخدام الطريق للعب، بما في ذلك لعبة الهوكي، أو البيسبول، أو كرة السلة، أو التزلج على الالواح، أو الرسم بالطبشور، أو ركوب الدراجات، أو غيرها من الأنشطة الرياضية والترفيهية».

وتصدرت أخبار هذا التقييد عناوين الصحف الوطنية، حيث اتهمت إحداهن سكان الحي بإعلان «الحرب على المرح». ويقطن الحي متقاعدون وعدد قليل من العائلات الشابة. وأعرب الآباء عن غضبهم وصدمتهم من قرار مجلسهم. وقالت كريستا هوارد، التي تسكن هناك منذ سنوات «يُطلب منا أن نشجع أطفالنا ونجعلهم يمارسون نشاطات، والآن يقال لنا إنه لا يمكننا فعل ذلك خارج منازلنا». وقالت إن ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات، التي كانت تحب ركوب دراجتها في الشارع أمام منزل العائلة، لم تخرج أبداً من دون إشراف والديها.وتوضح الأم أن الممرات في الحي ضيقة، والسيارات غالباً ما تكون متوقفة على جانب الطريق، مؤكدة أنها تفهم الدافع وراء منع الألعاب الرياضية مثل الهوكي أو البيسبول، لكنها تحب أن ترى الأطفال يستمتعون بركوب دراجاتهم أو الرسم بالطبشور على الرصيف.

من جهتها، قالت نائب رئيس مجلس الحي، فاندي نوبل، إن اللائحة تركز بشكل أساسي على سلامة الأطفال، «ثمة منعطف خطير هنا، ولذلك كان هناك عدد من الحالات التي تعذر على سائقي السيارات رؤية الأطفال وهم يركبون دراجاتهم».