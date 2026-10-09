أميركا تعترض 90 شحنة وقود إلى كوبا

أعلنت السلطات الأميركية أنها اعترضت، في إطار الحصار النفطي الذي تفرضه على كوبا، 90 شحنة من الوقود، قدرت قيمتها بنحو ثلاثة ملايين دولار، كانت متجهة إلى الجزيرة.

وكانت شحنات الوقود موجهة إلى شركة «إينيتيك» الكوبية، الخاضعة لعقوبات أميركية، منذ يوليو الماضي.

ورصدت 71 شحنة في ميناء بورت إيفرغلايدز بولاية فلوريدا الأميركية، والبقية في ميناء هيوستن بولاية تكساس.

وقال خوسيه فيغويروا، من وزارة الأمن الداخلي الأميركية، في مؤتمر صحافي، أول من أمس، إن وثائق هذه الشحنات الـ90 أظهرت أنها «كانت ستورد إلى الحكومة الكوبية عبر كيان خاضع لعقوبات الحكومة الأميركية».