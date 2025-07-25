الأمير هاري يتعرّض لضربة موجعة من «نتفليكس»

ذكرت تقارير أن الأمير هاري تلقى ضربة وُصفت بأنها «موجعة»، بعد أن ألغت شركة «نتفليكس» عقدها المربح مع زوجته ميغان ماركل، البالغ 80 مليون جنيه إسترليني، بعد رفضها تقديم الدعم لتطلعات الدوقة، وفقاً لما ذكرته مزاعم عدة، وكان دوق ودوقة ساسكس قد أبرما اتفاقية مع عملاقة البث شركة «نتفليكس» العالمية، بعد فترة وجيزة من انفصالهما المفاجئ عن العائلة المالكة عام 2020.

وأصدر هاري وميغان خمسة مشاريع على «نتفليكس»، حتى الآن، لكن معظمها لم يحظ بالمشاهدات التي كانا يأملانها في البداية، وأصدرت الدوقة مسلسل «مع حبي، ميغان» خلال العام الجاري، إلا أنه، على الرغم من الضجة الأولية، لم ينجح في الصعود إلى قائمة أكثر 300 مسلسل مشاهد خلال عام 2025.

وجاء ذلك بعد مسلسل «قلب إنفيكتوس» للزوجين، الذي صدر عام 2023، والذي جاء بعد «عش لتقود»، والمسلسل الوثائقي «هاري وميغان» للزوجين عام 2022.

وزعمت تقارير جديدة الآن أن مسؤولي «نتفليكس» لن يجددوا عقد دوق ودوقة ساسكس عند انتهاء صلاحيته في سبتمبر المقبل، كما أفادت تقارير بأن أياً من الطرفين لن يعلن عن ذلك، ولكن المسؤولين سيكونون على استعداد للمشاركة في مشاريع فردية مع الزوجين في المستقبل.

وقال مصدر إن التحديثات الأخيرة ستكون بمثابة «ضربة» كبيرة للدوق، وستؤدي إلى انخفاض كبير في إيرادات الزوجين، لافتاً إلى أن مسؤولي «نتفليكس» شعروا بـ«غضب طفيف» من الدوقة، بعد تقارير أفادت بأنها جعلت علامتها التجارية، «كما هي دائماً»، أولوية.

وقال مصدر لصحيفة «ذا صن»: «يشعر المسؤولون في (نتفليكس) بأنهم استغلوا كل ما في وسعهم من الزوجين.. لقد كانوا أذكياء في حصولهم على عدد كبير جداً من المشاهدين للمسلسل الوثائقي الأول، وكانوا يعلمون واقعياً، وهما ليسا مستاءين من النتيجة، فقد حققا تلك النجاحات الأولية، وأنتجا واحداً من أكثر المسلسلات شهرة على الإطلاق، لكن تراجع المحتوى منذ ذلك الحين، وبصراحة، مقابل 20 مليون جنيه إسترليني سنوياً، كان أي شيء أفضل من لا شيء»، وأضاف المصدر: «لا توجد أي عداوة من أي من الجانبين، لقد انتهت الأمور للتو».

ويدرك المسؤولون التنفيذيون في «نتفليكس» جيداً أن أولوية ميغان الآن هي علامتها التجارية الخاصة، ولن يتراجعوا عن ذلك، كما أنه لن يكون هناك بيان، وبالطبع، ففي حال تغيرت الأمور بشكل كبير، فسيكونون منفتحين على مشروع لمرة واحدة في المستقبل، لكن بالنسبة لهاري، على وجه الخصوص، ستكون هذه ضربة موجعة، فهي خسارة فادحة في الإيرادات.

بدورها، لم تعلق «نتفليكس» على الادعاءات الأخيرة. عن «ديلي إكسبريس»

. هاري وميغان أصدرا 5 مشاريع على «نتفليكس»، معظمها لم يحظ بمشاهدات.