بعد «صفعة فيتنام».. بريجيت ماكرون تحرج زوجها للمرة الثانية

شهدت الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وزوجته بريجيت، إلى المملكة المتحدة، لحظات حرجة أثارت انتباه وسائل الإعلام، حيث بدا التوتر واضحاً بين الزوجين خلال عدد من المواقف العلنية، فقد تعرّض ماكرون لتجاهل وصف بالقاسي من قبل زوجته، بينما كان الزوجان ينزلان من طائرتهما لدى وصولهما المملكة المتحدة، على متن طائرة خاصة هبطت في قاعدة نورثولت الجوية الملكية بمدينة وندسور، وكان في استقبالهما الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون.

وأثناء نزول السيدة الفرنسية الأولى من الطائرة، مد ماكرون يده لمساعدتها، إلا أن بريجيت تجاهلت المبادرة، واختارت الإمساك بحاجز السلم بدلاً من ذلك، وقد بدا الرئيس الفرنسي محرجاً وهو يسحب يده، قبل أن يبادر إلى تحية ميدلتون بتقبيل يدها في لفتة ودية.

وفي السيارة التي أقلتهما إلى مقر الإقامة، ظهر ماكرون وزوجته بملامح متجهمة، حيث انشغل الرئيس الفرنسي بالأوراق، بينما كانت بريجيت تنظر إلى هاتفها المحمول، ما أضفى مزيداً من التكهنات حول طبيعة العلاقة بينهما خلال الزيارة.

وتأتي هذه التصرفات بعد أسابيع من تداول مقطع مصور من زيارة رسمية سابقة للزوجين إلى فيتنام، حيث ظهرت بريجيت وهي تصفع ماكرون خلال نقاش محتدم على مدرج مطار هانوي، في أواخر مايو الماضي، حيث بدا الرئيس الفرنسي في الفيديو مذهولاً، إلا أنه سارع لتحية الحاضرين قبل أن ينزلا معاً من الطائرة، وسط توتر واضح بينهما.

وقلل مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي من أهمية ما جرى، وصرّح لقناة «بي إم تي في» الفرنسية بأن الأمر لم يكن سوى «مشادة كلامية عابرة بين زوجين»، مضيفاً أن الحادثة كانت لحظة توتر طبيعية قبيل انطلاق جولة رسمية، ورغم اللحظات المتوترة في بريطانيا، جرى استقبال ماكرون وزوجته بحفاوة كبيرة، حيث التقيا الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في مراسم ترحيب رسمية بمدينة وندسور، شملت عرضاً لحرس الشرف، وموكباً ملكياً مشتركاً. كما شاركا في مأدبة غداء رسمية، وزارا معرضاً خاصاً للقطع الملكية المرتبطة بتاريخ فرنسا.

كما ألقى كل من الرئيس ماكرون والملك تشارلز كلمات رسمية خلال مأدبة عشاء فاخرة أُقيمت في قاعة القديس جورج التاريخية، بحضور نحو 160 ضيفاً من كبار الشخصيات والدبلوماسيين.

الحفاوة الملكية والترتيبات الدبلوماسية رفيعة المستوى، لم تغيّب الأحاديث عن الجانب الشخصي في هذه الزيارة، حيث ألقت التفاعلات بين الرئيس الفرنسي وزوجته بظلالها على أجواء الزيارة الرسمية.

عن «الميرور»

. رغم اللحظات المتوترة بين الرئيس الفرنسي وزوجته في بريطانيا، إلا أنه تم استقبالهما بحفاوة كبيرة.