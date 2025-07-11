نقل 500 مهاجر من جزيرة كريت اليونانية إلى ميناء لافريو

نقلت السلطات اليونانية أكثر من 500 مهاجر غير شرعي إلى ميناء لافريو قرب العاصمة اليونانية أثينا، أمس، بعد اعتراضهم جنوب جزيرة كريت، في الوقت الذي تنفذ اليونان إجراءات طارئة لمواجهة ارتفاع أعداد المهاجرين العابرين للبحر المتوسط ​​من ليبيا.

وتم نقل المهاجرين، ومعظمهم من الشباب، على متن ناقلة بضائع، بعدما اعترضت السلطات اليونانية قارب الصيد الذي كانوا على متنه.

وساعدت سفن الخدمات في إنزالهم إلى البر بالميناء الرئيس.

وصدر قرار نقل المهاجرين إلى البر الرئيس، بسبب وصول مراكز الاستقبال المؤقتة في جزيرة كريت إلى طاقتها الاستيعابية القصوى، حيث وصل نحو 500 مهاجر جديد يومياً إلى الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط ​​منذ عطلة نهاية الأسبوع.

وقال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن بلاده ستعلق معالجة طلبات اللجوء للمهاجرين القادمين عن طريق البحر من شمال إفريقيا لمدة ثلاثة أشهر.

ويستهدف هذا الإجراء القادمين إلى جزيرة كريت، في ظل توتر دبلوماسي بين الاتحاد الأوروبي وليبيا بشأن التعاون في ملف الهجرة.

وتعاني السلطات في جزيرة كريت بخصوص توفير الخدمات الأساسية، حيث تستخدم مرافق مؤقتة لإيواء المهاجرين.