لافروف يبدأ زيارة إلى كوريا الشمالية غداً

يبدأ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، زيارة إلى كوريا الشمالية، غداً، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أمس، وأفادت الوكالة بأن لافروف «سيزور جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في الفترة من 11 إلى 13 يوليو تلبية لدعوة من وزارة الخارجية».

وكان رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، سيرغي شويغو، أجرى زيارات عدة لبيونغ يانغ هذا العام، كان آخرها الشهر الماضي، عندما احتفل البلدان بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاق عسكري شامل، ووقّعت روسيا وكوريا الشمالية اتفاقاً عسكرياً، العام الماضي، يتضمن بنداً للدفاع المشترك، خلال زيارة نادرة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى بيونغ يانغ.