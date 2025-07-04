ملكة هولندا تنفي السخرية من ترامب.. وتؤكد: «اللقاء كان ودياً»

كشفت ملكة هولندا، ماكسيما، حقيقة ما قالته عندما بدت وكأنها «تسخر» من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أثناء زيارته لهولندا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» الأسبوع الماضي.

وخلال وقوفها إلى جانب ترامب وزوجها الملك ويليم ألكسندر أمام الصحافيين، لالتقاط صور تذكارية، ظهرت الملكة في حديث قصير وهي عابسة ثم استدارت نحو الكاميرات، في لحظة فسّرها البعض على أنها سخرية من طريقة حديث ترامب وحركة فمه.

وفي المقطع المصور، ظهر الرئيس الأميركي وهو يتحدث مع الملك ويليم، بينما بقيت الملكة هادئة، قبل أن يُسمع ترامب يقول: «هذه هي الصورة التي أريدها»، ليرد عليه الملك: «هل نمت جيداً هذه الليلة؟»، فيبتسم ترامب قائلاً: «نعم، كانت ليلة رائعة»، قبل أن يشكر الجميع، في وقت بدت الملكة وكأنها تسخر من طريقة حركة فم ترامب قبل أن تعود إلى الكاميرات.

لكن مواقع التواصل الاجتماعي لم تترك الموقف يمر بشكل طبيعي، حيث علّق أحد المستخدمين قائلاً: «شاهدوا كيف تسخر الملكة ماكسيما من ترامب أمامه مباشرة»، فيما تساءلت المحررة في شبكة «سي إن إن»، فاني ميهروترا، عبر منصة «إكس»: «هل فعلت ذلك فعلاً؟»

إلا أن الملكة الهولندية حرصت على توضيح الموقف خلال جلسة التصوير الصيفية السنوية التي عُقدت أخيراً، حيث أكدت لصحيفة «إيه دي» المحلية أنها كانت تقول ببساطة: «شكراً لك» لأحد الأشخاص الذين ساعدوهم في ترتيب اللقاء، نافية تماماً نية السخرية، وأضافت أن اللقاء مع ترامب كان «ودياً وتجربة رائعة».

بدورها، عبّرت ابنة الملكة ووريثة العرش، الأميرة كاثرينا أماليا (21 عاماً)، عن سعادتها بلقاء ترامب، واصفة التجربة بأنها «رائعة حقاً».

ورغم نفي الملكة لأي سخرية، فإن ردود الفعل على مواقع التواصل تباينت، حيث عبّر بعض المتابعين عن إعجابهم بطريقة تصرفها، فيما انتقدها آخرون، معتبرين أن سلوكها لا يليق بمكانتها الملكية.

يشار إلى أن الملكة ماكسيما، المولودة في الأرجنتين، كانت خبيرة اقتصادية عندما تزوجت من ولي العهد الهولندي عام 2002. وقد نالت احترام الشعب الهولندي بفضل شخصيتها الودودة، فيما أصبح زوجها ملكاً لهولندا في عام 2013 عقب تنازل والدته الملكة بياتريس عن العرش، ولدى الزوجين ثلاث بنات: الأميرة كاثرين أماليا (21 عاماً)، الأميرة أليكسيا (20 عاماً)، والأميرة أريانا (18 عاماً). عن «ديلي ميل»