كوريا الشمالية تفتتح موقعاً سياحياً كبيراً

افتتحت كوريا الشمالية موقعاً سياحياً كبيراً على ساحلها الشرقي، وفق ما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية أمس، فيما يُتوقَّع أن يزوره مجموعة من السياح الروس خلال الأسبوع المقبل. ويتّسع «منتجع وونسان - كالما» لنحو 20 ألف شخص، بحسب بيونغ يانغ، التي تعتبره «منتجعاً ثقافياً عالمي المستوى».

وأولى الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اهتماماً بالغاً لقطاع السياحة في مطلع حكمه، ويمثل تطوير منطقة «وونسان - كالما» مشروعاً رئيساً في هذا الإطار.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، بأن المنتجع فتح أبوابه للسياح الكوريين الشماليين أول من أمس، ونشرت صوراً تُظهر أشخاصاً يرتدون ملابس سباحة ملونة ويقضون وقتهم على الشاطئ.

وقالت إن السكان من مختلف الأعمار توافدوا إلى المنتجع «مفعمين بالفرح لاكتشاف مستوى جديد من الحضارة»، مشيرة إلى أنهم «أُعجبوا بعظمة وروعة المنتجع الذي يضم أكثر من 400 مبنى».

وبحسب وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، من المتوقع أن تزور مجموعة من السياح الروس المنتجع للمرة الأولى في السابع من يوليو.

وأعلنت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية التي تُشرف على العلاقات مع الشمال، أن أنشطة المنتجع «يُتوقَّع أن تتوسع تدريجياً»، بما يشمل استقبال السياح الروس.

وكان كيم جونغ أون، قال الأسبوع الماضي، إن بناء المنتجع سيكون «أحد أعظم النجاحات هذا العام»، مشيراً إلى أن كوريا الشمالية ستبني مناطق سياحية أخرى واسعة.