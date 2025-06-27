مخاوف من تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا بسبب قلة إنفاق المستهلكين

أظهر أحدث مسح للمناخ الاستهلاكي في ألمانيا لشهر يونيو الجاري، إحجام المستهلكين عن الإنفاق مع ميل متزايد نحو الادخار، الأمر الذي يتسبب في تباطؤ حدوث انتعاش اقتصادي عبر الاستهلاك الخاص.

ووفقاً للمسح الذي أجراه معهدا أبحاث المستهلكين «جي إف كيه» و«إن آي إم» في نورنبرغ، وأعلنت نتائجه أمس، من المتوقع أن ينخفض ​​مؤشر مناخ المستهلك قليلاً بمقدار 0.3 نقطة إلى سالب 20.3 في يوليو المقبل.

واستطلع المسح، الذي أُجري بتكليف من المفوضية الأوروبية، آراء 2000 مستهلك في ألمانيا بين 30 مايو و11 يونيو 2025.

وقال خبير المستهلكين في «إن آي إم»، رولف بوركل: «بعد ثلاثة ارتفاعات متتالية، عانى مناخ المستهلك انتكاسة طفيفة»، موضحاً أنه على الرغم من تحسن تطلعات الدخل والتوقعات الاقتصادية، فإن الميل المتزايد للادخار قضى على تلك الآثار الإيجابية، وسط مخاوف مستقبلية.

وأضاف بوركل، أن عادات الادخار الحذرة تعكس استمرار عدم اليقين، وغياب الثقة في التخطيط المستقبلي.

في المقابل، يرى المستهلكون أن هناك إشارات متزايدة على حدوث انتعاش في الاقتصاد الألماني خلال الأشهر المقبلة، حيث ارتفع مؤشر التوقعات الاقتصادية بمقدار سبع نقاط إلى 20.1 في يونيو الجاري، وهو أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، وفي فبراير 2022، الشهر الذي بدأت فيه روسيا حربها، وصل المؤشر إلى 24.1 نقطة.