غياب إيفانكا ترامب عن احتفال عيد ميلاد والدها الـ 79 يثير تساؤلات

لم يتمكن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من جمع كل أفراد عائلته للاحتفال بعيد ميلاده الـ79، رغم الضجة الكبيرة التي رافقت المناسبة، والتي تزامنت مع الذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأميركي.

وكان الغياب الأبرز لابنته إيفانكا، التي تُعد من أقرب أبنائه إليه، حيث فضّلت الابتعاد عن الأضواء والاحتفال العسكري الذي أُقيم وسط العاصمة واشنطن.

وأظهرت الصور، التي التُقطت خلال العرض، ترامب واقفاً إلى جانب زوجته ميلانيا وعدد من كبار المسؤولين، من بينهم وزير الدفاع، بيت هيغسيث، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، ووزير الخارجية ماركو روبيو، إضافة إلى وزير الصحة روبرت إف. كينيدي الابن، حتى رفيق ترامب في لعبة «الغولف»، ستيف ويتكوف، كان حاضراً.

كما حضر ابنه إريك برفقة زوجته لارا، وظهرت تيفاني، ابنته من زواج سابق، بجوار المنصة، بينما غاب الابن الأصغر بارون، من دون تفسير واضح لذلك.

وعلى الرغم من أنه ليس من المعروف أين كانت إيفانكا بالضبط مساء السبت الماضي، غير أنه تم التقاط صور لها وهي تغادر مطعم «كاتز ديلي» في الجانب الشرقي من مانهاتن، وعيناها تدمعان، ممسكة بيد زوجها جاريد كوشنر، في وقت متأخر من ليل الخميس، حيث كان الزوجان يحتفلان بعيد الميلاد الـ40 لجوشوا كوشنر، شقيق جاريد.

ونشرت إيفانكا صورتين على منصة «إنستغرام» مساء السبت، تتمنى فيهما لوالدها عيد ميلاد سعيداً، ما اعتبره البعض محاولة لتجنب الظهور العلني في حدث سياسي الطابع، بعد أن ابتعدت هي وزوجها عن السياسة، حيث عملا مستشارين أساسيين لإدارة ترامب خلال فترة حكمه الأولى.

ونشر أبناء ترامب الباقون تمنياتهم لوالدهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الكثير من المتابعين تساءلوا على منصة «إكس» عن غياب بارون وشقيقته إيفانكا، وأين كانا خلال العرض العسكري.

وقد قلل الغياب الملحوظ لأفراد عائلة ترامب، إضافة إلى ضعف الحضور الجماهيري (حيث لم يتجاوز العدد التقديري 10 آلاف رغم التوقعات بجذب 20 ألفاً)، من وقع الحدث الذي كان يُفترض أن يكون لحظة استعراض للقوة والدعم الشعبي.

وإضافة إلى ذلك، ما وُصف على وسائل التواصل الاجتماعي بأن العرض كان «باهتاً»، مع جنود يبدون مرهقين وغير متحمسين، ما زاد من حدة الانتقادات.

وتخلل الحدث العديد من العقبات، بدءاً من التحذيرات الجوية التي أدت إلى تقديم العرض نصف ساعة، ما تسبب في إلغاء التحليق الجوي المرافق، وصولاً إلى الاحتجاجات الواسعة التي نظمت في أكثر من 1000 موقع في عموم الولايات المتحدة تحت شعار «لا للملوك»، في إشارة مباشرة إلى رفضهم لما يعتبرونه نزعة استبدادية متزايدة لدى ترامب، حيث جرت بعض الاحتجاجات على مقربة من نادي ترامب «مار-أ-لاغو» في فلوريدا، وسُجلت أكثر من 80 مظاهرة هناك.

وفي ختام اليوم، أُقيم عشاء رسمي في البيت الأبيض بحضور كبار الشخصيات، لكن غياب معظم الأبناء عن منصة الشرف خلال الحدث الرئيس، طرح تساؤلات بشأن تماسك العائلة حول ترامب، في ظل عودته إلى المشهد السياسي. عن «ياهو نيوز» و«إيكونوميك تايمز»